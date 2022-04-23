Экс-депутат Невзоров* занимается пиаром «азовцев»** под носом у петербургских властей

Журналист и бывший депутат Госдумы Александр Невзоров* (включен в реестр РФ как иностранный агент) в последнее время начал публично оскорблять петербургских политиков и нахваливать нацбататальон «Азов»** (запрещенная в РФ организация, против ее членов в РФ заведены уголовные дела). Но такая позиция не мешает ему зарабатывать крупную сумму с молчаливого согласия Смольного.

В своем Telegram-канале Невзоров* не стесняется называть патриотически настроенных чиновников Петербурга «фашистами», а украинских боевиков ― «потрясающими людьми». Он пытается оправдать националистическую идеологию радикалов, хотя последние совсем не скрывают своих настроений, пишет «Экспресс-газета».

При этом журналисты выяснили, что позиция Невзорова* выглядит весьма лицемерной. Он критикует власти города, но при этом получает с помощью государства немалые капиталы. Так, Невзоров* является президентом «Открытой Ассоциации рекламных агентств и коммерческих коммуникаций петербургского метрополитена» с 2007 года. Частью организации является компания «Метроном», в которой большую долю имеет бизнесмен Дмитрий Столов. В свое время он был приближен к петербургской верхушке, а потом не без помощи Невзорова* смог остаться на Олимпе рекламного рынка.

«Метроном» теперь является монополистом рекламы в петербургском метро. Предполагается, что ежегодная выручка варьируется около 700 миллионов рублей. Сам Невзоров*может получать почти сотни миллионов рублей. Однако такие суммы не мешают журналисту оправдывать украинских националистов и оскорблять государство, с помощью которого он формирует капитал.

Авторы «Экспресс-газеты» считают, что губернатор Александр Беглов знает о бизнесе журналиста. Однако их старая дружба является немым «разрешением» для деятельности Невзорова*.

*включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента

** запрещенная в РФ экстремистская организация

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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