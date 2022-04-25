Эффект транспортной реформы? Огромную очередь на маршрутку заметили у метро «Балтийская»

Петербуржцы продолжают использовать маршрутные такси вместо того, чтобы «штурмовать» социальные автобусы, предлагаемые с 1 апреля Смольным в рамках транспортной реформы. Это свидетельствует о том, что новая модель транспортного обслуживания не вызывает энтузиазма у петербуржцев, предпочитающих пользоваться привычными и более удобными для них маршрутами.

Журналисты 78 канала утром понедельника, 25 апреля, зафиксировали длинную очередь около станции метро «Балтийская». Люди ожидали посадки в маршрутку № К 67.

«Эффект транспортной реформы? Очевидцы сообщают, что у станции метро Балтийская этим утром собралась огромная очередь к маршрутке №к67», – сообщает Телеграм-канал новостного ресурса.

Pr Scr Telegram канал «78 Новости»

В данной ситуации примечательно, что петербуржцы, как и в других случаях, предпочитают маршрутку, а не новые «комфортабельные» автобусы, которые постепенно заменяют коммерческий транспорт. Причин, объясняющих такое решение, может быть несколько.

К примеру, горожане не хотят тратить слишком много времени на дорогу и пересадки, а также столкнуться с невозможностью оплаты проезда за наличные, ведь транспортная реформа подразумевает полный переход на электронные валидаторы.

Напомним с 1 апреля в Петербурге стартовала транспортная реформа. Вводить изменения планируется в три этапа. Первый этап стартовал в начале апреля, но два следующих находятся под угрозой срыва из-за проблем с финансированием, о чем «транспортный» вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов сообщил на заседании Госсовета РФ. Таким образом чиновник попытался снять с себя ответственность за практически сорванную НМТО, обвинив в ситуации федеральное ведомство.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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