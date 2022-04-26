Смольному потребуется 600 лет на восстановление всех аварийных зданий Петербурга

Исторический фонд Санкт-Петербурга постепенно разрушается, а Смольный под руководством губернатора Александра Беглова ничего с этим не делает. Петербургский предприниматель Евгений Пригожин в разговоре с редакцией «Мойка» объяснил, почему так происходит.

Бизнесмен отметил, что разрушающиеся здания есть не только в Петербурге, но и в других регионах. Однако власти других субъектов находят выход и сохраняют историческое наследие – передают объекты частным инвесторам, а те приводят их в порядок и вводят в современную эксплуатацию. Смольный предпочитает просто ничего не делать.

«Петербург же живет по принципу «Сам не могу – и другим не дам». Поэтому здания сыплются, гниют и разрушаются. У города никогда не хватит денег их восстановить. На сегодняшний день в Петербурге четыре тысячи разрушающихся зданий», – заявил Пригожин.

По подсчетам предпринимателя, Смольному под руководством губернатора Александра Беглова потребуется порядка 600 лет, чтобы отремонтировать все объекты за счет городского бюджета. Предварительная стоимость ремонта составляет около 2 триллионов рублей.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»