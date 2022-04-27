«Проблема кармическая»: петербуржцы разочарованы низкими темпами развития общественного транспорта

Новая модель транспортного обслуживания в Санкт-Петербурге стартовала 1 апреля. Она подразумевает запуск на линию новых автобусов вместо маршрутных такси, изменение маршрутной сети города и, что стало самым дискуссионным моментом, – отказ от наличного расчета в транспорте. По замыслу Комитета по развитию транспорта Санкт-Петербурка, эта мера должна помочь увеличить собираемость средств.

Предсказуемо, нововведениями довольны далеко не все. Ежедневно на Комтранс обрушивается критика. Во многих случаях она совершенно обоснована: например, даже в Смольном признали, что большие вместительные автобусы далеко не везде и не всегда едут быстро. Чиновники пообещали увеличить число рейсов, чтобы горожанам не приходилось страдать в ожидании на остановках. Но петербуржцы, которые пользуются общественным транспортом каждый день, продолжают выявлять недочеты и делиться ими в соцсетях.

Житель Петергофа Дмитрий Пушкарев прокатился в новом 162 автобусе и рассказал, что успел заметить. В социальных сетях он подчеркнул радостный факт, что маршрут продлили до вокзала «Новый Петергоф», и теперь на автобусе можно поехать со станции метро «Проспект Ветеранов» гораздо дальше, чем раньше.

Тем обиднее, что Комтранс не нашел ресурса на то, чтобы обеспечить остановки расписанием нового удобного автобуса, и оно по-прежнему доступно лишь на «Яндекс. Картах», которыми не все и не всегда могут воспользоваться.

«К сожалению, расписание доступно только в «Яндекс.Картах». На остановках по-прежнему никакой информации нет – город не нашёл компанию по установке новых аншлагов», – написал петербуржец.

А петербурженка Елена Лунева, как и многие другие горожане, с ужасом ждет закрытия на реконструкцию станции метро «Чернышевская». В своей заметке она напомнила, что транспортная реформа касается только наземного транспорта, и назвала транспортные проблемы в городе «кармическими».

«В СПб стартовала транспортная реформа. Нет, новых станций метро не открыли, это событие традиционно переносится. Говорят, что запустили 40 новых автобусных маршрутов, во всех видах транспорта можно оплатить безналично. Наличные теперь не принимают. Ситуация на «Чернышевской» не поменялась, с содроганием ждём, когда объявят о закрытии станции на реконструкцию (анонсировали ещё год назад). Похоже, что проблемы с транспортом в Петербурге – проблема кармическая», – написала она.

Автор поста напомнила, что развитие общественного транспорта в Петербурге исторически не успевало за требованиями времени, и сравнила дилижансы и конки рубежа XIX-XX веков с современными маршрутками. По мнению блогера, ни одна «транспортная реформа» не давала результат сразу.

Эксперты транспортной отрасли готовы согласиться с остроумными и наблюдательными горожанами: соответствующая городская инфраструктура действительно не в лучшем состоянии, а если сравнивать ее с Москвой – просто в отвратительном. По словам специалистов, Смольному следовало посмотреть на ситуацию с транспортом глазами обычного пассажира, который в любую погоду стоит на остановке и ждет транспорт, и только потом, доработав все как следует, запускать переход на новую модель.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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