Шугалей спросил у Беглова, что происходит с мусорной реформой

Социолог Максим Шугалей обратился к губернатору Петербурга Александру Беглова с важными вопросами для всех горожан Северной столицы накануне выступления градоначальника в Заксобрании 28 апреля. Прежде всего, что происходит с мусорной реформой.

По мнению Шугалея, результатом провальной мусорной реформы стало наводнение Северной столицы огромным количеством крыс. Шугалей интересуется у градоначальника, какие пути ликвидации последствий катастрофических решений тот собирается предпринимать.

Количество жалоб петербуржцев на расплодившихся крыс существенно выросло. Только в этом году ответственные органы зафиксировали 140 обращений по поводу грызунов и еще 619.

Кроме того, Шугалей задал Беглову вопрос про инвестиционный климат. Это одна из ключевых проблем Северной столицы – город крайне вяло привлекает инвесторов, не готов идти навстречу предпринимателям, которые могут взять на себя ответственность. Петербург имеет достаточно высокий инвестиционный потенциал, уверяет социолог.

Вопросов к губернатору Александру Беглову у Шугалея скопилось предостаточно. Это и работа коммунальных служб во время зимней кампании, и недостаток социальной инфраструктуры, и медленное расширение городского метро.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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