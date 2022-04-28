В Петербурге собачник выстрелил соседу в голову из-за площадки для прогулок

В Санкт-Петербурге соседи-собачники несколько дней не могут поделить территорию для прогулок с питомцами. В результате произошел конфликт со стрельбой.

Как сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в Выборгском районе Петербурга на проспекте Луначарского. Во время очередной ссоры один из соседей выстрелил в другого из травматического оружия.

Пострадавший госпитализирован с ранением головы. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Подозреваемого в стрельбе задержали и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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