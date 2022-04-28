Отчет Беглова в ЗакСе об «успешной» борьбе с COVID-19 не соответствует действительности

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов положительно оценил меры, предпринятые руководством города для борьбы с коронавирусной инфекцией. Однако эти заверения расходятся с действительностью.

28 апреля Беглов выступил в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга с отчетом о результатах деятельности своего правительства в 2021 году. Градоначальник выразил уверенность, что город справился со всеми вызовами, с которыми столкнулся из-за стремительного распространения COVID-19.

Беглов рассказал, что в 2021 году была запущена «горячая линия», на которую петербуржцы могли обратиться для оказания медицинской помощи. Горожанам активно предоставлялись лекарства, а также была проведена масштабная кампания по вакцинации, велось активное ПЦР-тестирование.

Однако на деле жители Петербурга неоднократно жаловались, что дозвониться на «горячую линию» невозможно. Не меньше возмущения у петербуржцев вызывали огромные очереди в поликлиниках, что лишь способствовало распространению коронавируса. На фоне всех проблем заявления правительства Петербурга о достижении 100-процентного коллективного иммунитета выглядели еще более комично.

Не стоит забывать и о том, что Санкт-Петербург довольно продолжительное время занимал лидирующую строчку рейтинга по количеству заболевших. Северной столице уступила даже Москва, которая по площади и числу жителей превосходит Петербург почти в два раза. Помимо того, город на Неве был и одним из лидеров по количеству смертей от COVID-19.

На фоне вышеприведенных проблем, которые были далеко не единственными, оценка Беглова о том, что Петербург успешно справился с вызовами, брошенными коронавирусной инфекцией, выглядят как очередной популизм.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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