Более 30 детей отравились в петербургской школе

Острая кишечная инфекция диагностирована у 31 ученика школы №26 в Невском районе Санкт-Петербурга. Трое детей госпитализированы. У одного ребенка и четырех сотрудников пищеблока АО «Комбинат социального питания «Волна», которое занимается организацией питания учащихся, выявлена норовирусная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Накануне стало известно о семи случаях острой кишечной инфекции среди учеников школы № 26 с углубленным изучением французского языка на Товарищевском проспекте. Двое детей были доставлены в больницу. Прокуратура Невского района начала проверку по данному факту.

Роспотребнадзор выявил в школе нарушения санитарно-эпидемиологических требований при проведении текущей уборки и дезинфекции. Также нарушения зафиксированы на пищеблоке: там не соблюдались правила хранения пищевых продуктов, температурный режим приготовления блюд, правила проведения дезинфекции.

По решению Управления Роспотребнадзора в школе проводятся противоэпидемические мероприятия. Ученики начальных классов приказом директора школы переведены на дистанционное обучение до 29 апреля включительно.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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