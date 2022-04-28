Селиванов: Беглову стоит взять пример с поехавшего в Донбасс Пригожина, которого он критикует

Некоторым российским региональным лидерам, в том числе, губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову следует взять пример с предпринимателей, которые посещают передовую ЛДНР и организуют гуманитарные акции в помощь населению Донбасса. Об этом заявил заместитель начальника главного управления МВД временной администрации по Запорожской области Алексей Селиванов.

В выступлении перед депутатами ЗакСа Петербурга 28 апреля Беглов раскритиковал неких местных бизнесменов. В то же время сам губернатор часто обвиняется в том, что довел вверенный ему город до плачевного состояния, а теперь – и в отсутствии какой-либо поддержки Донбасса. Беглов не стал даже организовывать гуманитарную помощь, хотя его коллеги, например, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, озаботились судьбой оказавшихся в затруднении людей.

Не остаются в стороне и частные предприниматели. Так петербургский бизнесмен Евгений Пригожин (в экспертном сообществе предполагают, что в своей речи Беглов атаковал именно его) лично посещал Луганскую народную республику, а также купил для многодетных семей беженцев с Донбасса жилье в Ленинградской области. Получается, глава Петербурга бросает нож в спину тем, кого должен поддержать в первую очередь.

Алексей Селиванов, посетивший северную столицу летом 2021 года, призвал Александра Беглова не критиковать бизнесменов, а взять с них пример и начать гуманитарную деятельность, которая поможет населению Донбасса.

«В это непростое, решающее для страны время не нужно зажимать предпринимателей, которые помогают Донбассу и сражающимся русским воинам. Неплохо было бы, наоборот, чтобы каждый регион взял шефство и над беженцами, и над воинами, и над республиками Донбасса, и над освобожденными территориями. Было бы просто прекрасно, если бы губернатор такого великого города, как Санкт-Петербург, Александр Дмитриевич поддержал новые освобожденные регионы», – заявил подполковник.

Селиванов отметил, что в данный момент имена российских региональных лидеров, которые поддерживают спецоперацию в Донбассе, помогают военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел и безопасности, участвующим в спецоперации, у всех на слуху. К сожалению, Александра Беглова среди них нет.

«Время сейчас такое, когда все силы мирового зла восстали против России и она одна практически им противостоит. Сегодня народы России и Донбасса находятся в тяжких испытаниях. Люди видят, что находится на чаше весов, ради чего проходит спецоперация, за что все мы боремся», – отметил он.

В заключение Селиванов подчеркнул, что сейчас многим лидерам регионов России стоит поучиться у бизнесменов и общественников, которые участвуют в жизни простых людей, пострадавших от военных действий, пониманию общегосударственных задач, стоящих сегодня перед Россией.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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