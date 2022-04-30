«Самый позорный губернатор»: петербуржцы призвали Беглова уйти на пенсию

Жители Санкт-Петербурга в очередной раз подвергли жесткой критике губернатора Александра Беглова после его ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания города. По мнению петербуржцев, Александр Дмитриевич стал «самым позорным» губернатором Северной столицы, в связи с чем необходимо добиваться его скорейшей отставки.

В ходе своего выступления перед парламентариями, которое состоялось в минувший четверг, 28 апреля, губернатор Беглов оценил прошедший 2021 год как «успешный» и «результативный», но при этом не уделил должного внимания системным проблемам, ставшим причиной волны критики со стороны общественности и экспертного сообщества. Отчитываясь перед депутатами, Александр Дмитриевич подчеркнул, что у городских властей «многое получилось, несмотря на сложности», однако, как считают петербуржцы, такие ложноположительные отчеты не имеют ничего общего с действительностью.

Обсуждая в социальных сетях речь Беглова в Заксобрании, жители Петербурга напомнили о системных проблемах города в сферах здравоохранения и благоустройства, а также о провальных транспортной и мусорной реформах, запущенных Смольным. В связи с множеством нерешенных вопросов, касающихся социального развития Северной столицы, петербуржцы призывают добиваться отставки действующего губернатора, так как «в городе такого безобразия давно не было». По мнению горожан, Беглов является «самым позорным губернатором Санкт-Петербурга».

Также пользователи Сети отмечают, что сегодня, в конце апреля, местами в городе до сих пор лежит неубранный коммунальными службами снег, недвусмысленно намекая на неэффективную снегоуборочную кампанию, в результате которой минувшей зимой в Северной столице образовался «снежный коллапс». Актуальными для петербуржцев остаются и вопросы с вывозом мусора, многие из которых так и не были решены после запуска мусорной реформы в январе текущего года.

По мнению жителей города, действующий губернатор просто не умеет говорить правду, что и подтверждается отчетом главы региона перед депутатами, который на фоне бесконечных провалов Беглова и его команды, выглядит «жалким зрелищем».

Стоит отметить, что негативную оценку деятельности Александра Беглова на занимаемой должности дают не только петербуржцы, но и эксперты. Так, после отчета главы региона руководитель мониторингово-экспертного центра «Группа 32» Роман Коломойцев указал на отсутствие системного подхода в работе Александра Дмитриевича при решении городских проблем. По его словам, Беглов в очередной раз не прошел испытание «мусором, снегом и транспортными коллапсами». Кроме того, на сегодняшний день в работе Смольного не просматриваются планы ликвидации огромной нагрузки на медработников, решения острых социальных проблем, оказания необходимой в новых реалиях поддержки малому и среднему бизнесу, что не укрепляет доверия населения к городским властям.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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