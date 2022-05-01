Шугалей предложил присвоить Санкт-Петербургу и Луганску статус городов-побратимов

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей предложил сделать Санкт-Петербург и Луганск городами-побратимами. Соответствующее предложение в письменной форме было направлено руководству Петербурга и Луганской Народной Республики.

Максим Шугалей выступил с инициативой о присвоении Санкт-Петербургу и Луганску статуса городов-побратимов. Он обратил внимание на то, что за последние восемь лет большое количество петербуржцев защищали интересы Луганской Народной Республики и продолжают делать это по сей день. В этой связи необходимо принять меры, направленные на укрепление экономических и культурных связей Петербурга и Луганска.

«С целью укрепления экономических и культурных связей, а также решения гуманитарных вопросов предлагаю сделать городами-побратимами Санкт-Петербург и Луганск», – предложил Максим Шугалей.

Социолог направил письма со своей инициативой главе ЛНР Леониду Пасечнику, а также губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и председателю петербургского Заксобрания Александру Бельскому. Он просит их поддержать свое предложение.

В обращении Максим Шугалей с сожалением подчеркнул, что власти Санкт-Петербурга в настоящий момент не проявляют должного интереса к оказанию помощи жителям ЛНР и ДНР. Это недопустимо, и присвоение Санкт-Петербургу и Луганску статуса городов-побратимов должно положительном образом повлиять на ситуацию.

Москва, Екатерина Попова

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