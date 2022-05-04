Петербург переходит под контроль азербайджанских криминальных группировок

С приходом весны в Санкт-Петербурге начало увеличиваться число ларьков и точек нестационарной торговли, чему жители города оказались не рады. Петербуржцы расценивают их как филиалы «апрашки», рынка Апраксин двор, крупнейшего центра нелегальной коммерческой деятельности. Связь между «апрашкой» и многочисленными точками несанкционированной торговли по всему городу действительно имеется, их связывают с азербайджанскими криминальными группировками. Таким образом, рост количества подобных объектов может свидетельствовать об укреплении этнического криминала в Петербурге, как минимум азербайджанского.

В свою очередь, этот процесс может быть связан с попытками крупного азербайджанского бизнесмена Года Нисанова обзавестись собственными торговыми объектами в Петербурге. В Москве он уже владеет сетью рынков, крупнейшие из которых «Фуд Сити» и «Садовод», где процветает этническая преступность.

Этнопреступность скрылась за российскими паспортами

Из официальной российской повестки постепенно исчезает такое понятие, как этническая преступность, хотя по факту группировки, сформированные по национальному признаку, продолжают активно действовать в стране. Со времен Советского Союза одной из крупнейших этногруппировок является азербайджанская. На сегодняшний день она насчитывает порядка 30 ОПГ, занимающихся преимущественно «крышеванием» рынков. Действуют они и в Петербурге, но в официальной статистике «азербайджанская проблема» не фигурирует, а между тем она стремительно обостряется.

С распадом СССР из российских паспортов исчезла так называемая пятая графа, в которой указывалась национальность гражданина. Как следствие, в официальной статистике само понятие национальности заместилось гражданством. Это привело к резкому падению официального уровня этнической преступности в отчетности правоохранительных органов. По факту же уровень остался прежним, просто уроженцы стран постсоветского пространства получили российские паспорта, тем более что для многих стран СНГ предусмотрена упрощенная процедура.

Например, по всероссийской переписи населения 2010 года в Петербурге проживало менее 20 тысяч граждан Азербайджана. В тот же период Национально-культурная автономия азербайджанцев Петербурга оценивала количество постоянно проживающих в городе земляков в 380 тысяч человек, а с учетом временных мигрантов до 800 тысяч.

Как объяснял это явление зампредседателя РОО «Азербайджанская диаспора» Сабир Масимов, это связано с желанием азербайджанцев остаться на постоянной основе в Петербурге в связи с наличием большого количества социальных лифтов у диаспоры.

«Большинство азербайджанцев стремятся остаться в Петербурге надолго. Многие из живущих здесь открыли свой бизнес или работают в крупных компаниях. Азербайджанцы заняты практически во всех сферах бизнеса: торговой, строительной, медицинской, технической. Есть даже депутаты, в том числе и законодательного собрания», – рассказал Масимов.

Такое положение дел приводит к возникновению парадоксальных ситуаций. Например, по Результатам мониторинга проявлений религиозного и национального экстремизма в Санкт-Петербурге за 2021 год, граждане Азербайджана практически не замечены за совершением преступлений.

Но в то же время в отчете неоднократно упоминается об опасности возникновения азербайджано-армянских и возможного совершения преступлений на национальной почве. Причиной угрозы называют обострение конфликта в Нагорном Карабахе. При этом это единственная межнациональная угроза, упомянутая в документе, хотя похожий вооруженный конфликт имеется между Узбекистаном и Таджикистаном, граждане которых совершают больше всего преступлений в Петербурге из иностранцев.

Показательно, что инициаторами межэтнического конфликта выступают представители азербайджанской стороны, именно их действия спровоцировали так называемую «абрикосовую войну» в 2019 году. Тогда неожиданно выяснилось, что владельцами и покровителями крупнейших торговых рынков Москвы и Петербурга являются уроженцы Азербайджана с российскими паспортами. Они запретили торговать на своих площадях выходцам из Армении, что позитивно преподносилось азербайджанскими СМИ.

Так, самый крупный продуктовый хаб в Европе «Фуд Сити» принадлежит бизнесмену Году Нисанову. Он же владеет другими рынками и торговыми центрами Москвы. В Петербурге покровителем торговых точек азербайджанская пресса называет Вагифа Мамишева, советника губернатора Александра Беглова, его близкого друга и одного из богатейших бизнесменов города. В частности, Мамишева связывают с «Софийской овощебазой» и вещевым рынком «Апраксин Двор».

Петербург превращается в филиал «апрашки»

В начале апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил Нисанова и Мамишева орденами «Дружбы» за «вклад в укрепление международных отношений». Среди награжденных оказались и вдохновители затянувшегося азербайджано-армянского конфликта. Например, Айгюн Аттар, члена Совета безопасности и внешней политики при президенте Турции Реджепе Эрдогане. Ее считают ярым противником признания геноцида армян в Османской империи, признанного большинством стран Европы. В то же время она является одним из основных авторов концепции геноцида азербайджанцев, так и не нашедшей широкой поддержки в мире.

Среди награжденных оказался Олег Крапивин, глава киевской диаспоры азербайджанцев, в криминальных кругах более известный как Олег Бакинский. Его связывают с ОПГ, в 90-е годы «крышевавшими» торговцев в центральных областях Украины. Казалось бы, подобный «бизнес» для России остался далеко в прошлом, но на рынках Нисанова и Мамишева, как похоже, рэкет продолжает процветать и сегодня. Так, массовый «добровольный» переезд азербайджанских торговцев на «Фуд Сити» связывают с влиянием криминальных азербайджанских же авторитетов, которым так якобы удобнее «крышевать» предпринимателей. Но в ходе борьбы за влияние на рынке уже погибло три «вора в законе». Правоохранители на происходящее обращают внимание, когда разборки доходят до убийств.

Аналогичная ситуация и в Петербурге. В 2019 году в Азербайджане был осужден Мурад Мамедов, лидер «агдамской банды», действовавшей в Петербурге и «авторитетный человек» в местной диаспоре. ОПГ занималась бандитизмом и «крышеванием» петербургских предпринимателей, на ее счету минимум пять убийств. Эпизодов может быть и больше, но, как отмечали потерпевшие, в диаспоре было не принято обращаться в правоохранительные органы. Лидеры диаспоры предпочитают любые конфликты решать самостоятельно.

Среди жертв «агдамцев» была 21-летняя Румия Керимова, дочь бизнесмена Гаффара Керимова. После задержания нескольких членов банды они показали, что заказ на Румию поступил якобы от ее отца. Предприниматель был задержан, но следствие установило, что он был лишь жертвой. На самом деле его дочь была убита после отказа платить дань банде Мамедова. Но самое интересное, как писала «Комсомольская правда», после освобождения Гафар Керимов заявил, что за «крышеванием» предпринимателей стоит Вагиф Мамишев, глава диаспоры.

Также Мамишева связывают с еще одним инцидентом. Якобы он заказал одной из петербуржских азербайджанок обвинить генконсула Азербайджана в педофилии, но девушка записала разговор и отнесла запись в правоохранительные органы.

Однако ни эти, ни другие инциденты не привели к возбуждению уголовных дел против «уважаемого бизнесмена», что предсказуемо – на протяжении десятилетий представители азербайджанской диаспоры занимали высокопоставленные места в Смольном и районных администрациях города. Например, уроженцами Баку являются и два последних губернатора – Георгий Полтавченко и Александр Беглов. Последнего Мамишев публично называет близким другом.

В обозримом будущем позиции азербайджанской диаспоры в Петербурге могут укрепиться еще значительнее, в город настойчиво пытается зайти столичный предприниматель Год Нисанов со своими торговыми площадями. В 2017 году под видом океанариума он уже попытался построить торговый центр в Парке Интернационалистов, но наткнулся на жесткое сопротивление жителей окрестных домов. Действовать он попытался по отработанной в Москве на ТРЦ «Европейский» схеме.

Сегодня «Европейский» является вторым по посещаемости торговым центром в мире. Его проектирование началось в 2003 году и предполагало создание торговой площадки, общей площадью немногим менее 100 тысяч квадратных метров, четверть которых должна была принадлежать городу. Но стараниями Нисанова размер центра вырос до 180 тысяч квадратных метров, а доля города упала ниже 10%.

По словам самого бизнесмена, площадь здания «океанариума» в Петербурге должна была составить 190 тысяч квадратных метров, вот только непосредственно под сам океанариум отводилось только 15 тысяч, остальное – площади для сдачи в аренду торговцам. Можно с высокой долей уверенности полагать, что, как и в других владениях Нисанова, в «океанариуме» также обосновались бы этнические криминальные элементы. Парк Интернационалистов петербуржцы отстояли, но Нисанов продолжает попытки расширить в городе торговые площади для азербайджанской диаспоры. Вероятность успеха этих планов высока, так как Нисанова, как и Мамишева, связывают дружеские узы с Бегловым.

Спрогнозировать, как это отразится на криминогенной обстановке сложно, поскольку, как уже отмечалось, официально азербайджанской преступности в Петербурге нет, ведь абсолютное большинство диаспоры имеет российское гражданство, и в сводки правоохранителей она не попадает.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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