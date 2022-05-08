Шугалей обсудил с главой ЛНР Пасечником идею объявить Петербург и Луганск городами-побратимами

Петербургский ученый Максим Шугалей провел встречу с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником. Руководитель ЛНР поддержал предложение российского социолога объявить Луганск и Петербург городами-побратимами, чтобы ускорить процесс восстановления Попасной и других освобожденных населенных пунктов.

Встреча Шугалея и Пасечника состоялась утром воскресенья, 8 мая, накануне Дня Победы. Об этом социолог написал в своем телеграм-канале, отметив, что освобождение Попасной и возвращение ее в ЛНР стало хорошим подарком к 9 мая. В ходе встречи поднималось большое количество вопросов, связанных со скорейшим возвращением Луганской народной республики к нормальной жизни, и отдельное внимание было уделено восстановлению освобожденных в ходе спецоперации России населенных пунктов.

«Попасную и некоторые другие населенные пункты надо теперь восстанавливать. Чтобы привлечь внимание к этой задаче, я считаю, мы могли бы сделать символический жест, к примеру, как я предлагал ранее, объявить Луганск и Петербург городами-побратимами. Леонид Пасечник согласился, что это хорошая и нужная идея», – уточнил Максим Шугалей.

Ранее социолог обратился в Администрацию президента РФ и Государственную Думу с просьбой инициировать подготовку законопроекта «О городах побратимах ЛНР и ДНР». Отдельные письма Шугалей направил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, председателю городского Законодательного собрания Александру Бельскому и главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой присвоить статус городов-побратимов Петербургу и Луганску.

В обращениях ученый указал на пассивность, которую демонстрирует Северная столица с точки зрения оказания помощи братскому народу Донбасса, несмотря на то, что многие петербуржцы защищали и продолжают защищать интересы Луганской народной республики. По словам Шугалея, идея городов-побратимов призвана укрепить экономические и культурные связи, а также поспособствовать решению гуманитарных вопросов.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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