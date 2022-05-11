Под Петербургом школьница пыталась убить отца

В Ленобласти 16-летнюю школьницу подозревают в покушении на убийство собственного отца. Девочка ранила родителя из пистолета и нанесла удар ножом в спину. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в городе Волхов. Как установили следователи, дочь, осознавая, что своими действиями она может причинить смерть своему 42-летнему отцу, выстрелила в область головы из травматического пистолета, а также нанесла удар ножом в область спины. Мужчину спасли медики.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 30 п. ч.1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство). Подозреваемую задержали. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

По данным портала 78.ru, после нападения мужчина убежал из дома, а девочка сама пришла с повинной в полицию. У пострадавшего диагностировали открытую травму головы, перелом скулы, глазницы, огнестрельную рану на лице и порезы на спине.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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