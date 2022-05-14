Программисты Петербурга переедут в специально созданный для них кластер под Сестрорецком

На месте заброшенных построек промзоны «Горская» появится парк с инфраструктурой для малого производства и IT-кластером.

Компания «Мегалайн» еще на прошлом ПМЭФ подписала с правительством Петербурга соглашение о намерениях рекультивации промзоны «Горская». Согласно проекту, представленном на Международном форуме «Экология большого города», уже совсем скоро на этой территории вместо гаражей появится настоящий «город-сад».

«Территория в Горской, конечно, нуждается в развитии. Она вполне приспособлена под промышленное производство. Скажем, десять лет назад был в ходу проект перевода в Горскую Военно-медицинской академии. Это была ошибка, и министр обороны РФ Сергей Шойгу сразу по назначению на этот пост отменил решение своего предшественника. А вот что касается производственных мощностей в Горской – думаю, это будет правильно и перспективно», – пояснил Владимир Соловейчик, политический и экономический аналитик.

Представители компании акцентируют внимание на том, что «Горская» станет высокотехнологичным, деловым и общественным пространством. Выбраны четыре основных направления: IT-деревня для петербургских программистов – крупнейшая на Северо-Западе страны; места под промышленные и складские объекты формата Light Industrial, что пользуется спросом у малого и среднего бизнеса; гостиничная и сервисная инфраструктура; культурный кластер, без чего нельзя представить Санкт-Петербург.

«Эта площадка станет примером рачительного и грамотного возвращения ранее использовавшихся и заброшенных территорий. Для лица современного города и его имиджа нет ничего лучше, когда подобные непрезентабельные объекты становятся местом притяжения бизнеса, туризма и горожан», – добавил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Проект компании «Мегалайн» о возрождении «Горской» обещает стать крупнейшим инвестиционным решением в Санкт-Петербурге за последние десять лет. Отдача от него прогнозируется не менее существенная. «Горская» станет точкой притяжения не только для жителей Санкт-Петербурга, но и всей России, зарубежных туристов.

Кроме того, здесь появятся дополнительные рабочие места. Только 150 га территории нынешней промзоны займет деловой центр, что привлечет IT-специалистов. Их дефицит в России в последнее время ощущается довольно остро. А соседствующие складские площади восполнят недостаток помещений для современной электронной коммерции. В совокупности это даст точек для работы малому и среднему бизнесу, а также поможет в развитии импортозамещения, на котором сосредоточены правительство России и сам президент из-за действия западных санкций.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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