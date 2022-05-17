В Кронштадте загорелась первая советская подводная лодка

В Кронштадте произошло возгорание на первой советской атомной подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол». Пламя очень быстро потушили.

Инцидент произошел в ходе реставрации. В носовой части лодки проводились огневые работы. В этот момент разорвался ацетиленовый шланг, что привело к возгоранию. Пожарные потушили пламя за несколько минут.

Отмечается, что на территории завода постоянно находится дежурная бригада МЧС. Во результате произошедшего никто не пострадал.

Подлодка «Ленинский комсомол» станет частью новой музейной экспозиции «Остров фортов». Судно установят на металлические опоры в здании со стеклянным куполом. Комплекс планируют открыть в 2023 году.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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