«В вопросе помощи братским народам промедлений быть не должно». Шугалей об опоздании Петербурга с предложением к Луганску

Общественный деятель Максим Шугалей прокомментировал новость о побратимстве Нижнего Тагила и Луганска. Шугалей напомнил, что инициировал заключение аналогичного союза Луганска с Санкт-Петербургом и предлагал градоначальнику Александру Беглову помощь в этом вопросе, однако ответа от чиновников так и не получил.

Максим Шугалей рассказал, что обращался непосредственно к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, а кроме того, обсудил вопрос о побратимстве с главой ЛНР Леонидом Пасечником во время поездки на Донбасс. В отличие от Беглова, Пасечник идею поддержал.

«Сегодня стало известно, что Луганск и Нижний Тагил стали городами-побратимами. Напомню, ранее я направил письмо А.Д. Беглову с просьбой рассмотреть инициативу о присвоении статуса городов-побратимов Луганску и Санкт-Петербургу. Позднее, во время визита в ЛНР, моя идея была поддержана главой республики Л.И. Пасечником. 11 мая, в своём письме на имя Губернатора, я попросил главу города о личной встрече для обсуждения инициативы, поскольку считаю, что в вопросе помощи братским народам Донбасса промедлений быть не должно. К сожалению, ответа пока не последовало», – сообщил Шугалей.

Напомним, сегодня мэр Нижнего Тагила Свердловской области Владислав Пинаев и глава Луганска Манолис Пилавов подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве городов. Заключение договора состоялось в администрации столицы ЛНР. Таким образом, Нижний Тагил стал первым российским городом-побратимом Луганска.

В экспертном сообществе уже отметили, что промедление Петербурга стало позором для города. Как подчеркнул политолог Юрий Самонкин, жителям Северной столицы справедливо стыдно за своего губернатора. Эксперт указал на то, что из-за бездействия Беглова инициативу перехватили частные лица, предприниматели и общественные деятели, желающие помочь освобожденным территориям.

Напомним, в Санкт-Петербурге сбор гуманитарной помощи Донбассу проводился, в том числе, местными активистами и организациями, так как администрация города уделяла мало внимания этому вопросу.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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