В Петербурге двое детей отравились таблетками в школе

В Санкт-Петербурге двоих учеников пятого класса госпитализировали с признаками отравления. Дети наглотались таблеток, которые им дала одноклассница.
Инцидент произошел в Выборгском районе. 12-летний мальчик и 11-летняя девочка поступили в детскую больницу им. Филатова в тяжелом состоянии. Врачи выявили отравление медицинскими препаратами и обратились в правоохранительные органы.
Полицейские выяснили, что в школе пятиклассница угостила учеников неизвестными таблетками. Как позже стало известно, дети приняли антипсихотический рецептурный препарат, пишут местные СМИ.
Матери девочки, которая принесла на уроки лекарства, выписали административный протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию дочери.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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