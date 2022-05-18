В Петербурге двое детей отравились таблетками в школе

В Санкт-Петербурге двоих учеников пятого класса госпитализировали с признаками отравления. Дети наглотались таблеток, которые им дала одноклассница.

Инцидент произошел в Выборгском районе. 12-летний мальчик и 11-летняя девочка поступили в детскую больницу им. Филатова в тяжелом состоянии. Врачи выявили отравление медицинскими препаратами и обратились в правоохранительные органы.

Полицейские выяснили, что в школе пятиклассница угостила учеников неизвестными таблетками. Как позже стало известно, дети приняли антипсихотический рецептурный препарат, пишут местные СМИ.

Матери девочки, которая принесла на уроки лекарства, выписали административный протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию дочери.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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