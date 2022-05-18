В Санкт-Петербурге спецназ штурмовал бордель

В Санкт-Петербурге правоохранителям пришлось силой прорываться в квартиру, где был организован бордель. Хозяев притона задержали. Оказалось, что они организовали целую сеть публичных домов.

Видео с места событий опубликовал телеграм-канал «Mash на Мойке». Бойцы спецназа вскрыли дверь и ворвались в квартиру. Там полицейские застали подозреваемых в организации занятий проституцией и сотрудниц борделя.

«Злоумышленники изобличены в том, что организовали группу с целью совершения преступлений против общественной нравственности путем организации занятия проституцией другими лицами и содержания притонов для занятия проституцией, для ежедневного извлечения от указанной деятельности дохода и личного незаконного обогащения», – сообщили в главке полиции.

По данным правоохранителей, интим-услуги оказывались в квартирах на улицах Марата, Пушкинской, набережной Фонтанки и Московском проспекте.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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