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Четверг, 19 мая 2022, 15:10 мск

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В Петербурге дети попали в реанимацию из-за лечения простуды в домашних условиях

В Санкт-Петербурге двое маленьких детей госпитализированы с симптомами отравления. Выяснилось, что бабушка поставила заболевшим малышам уколы.

Четырехлетнюю девочку и ее семилетнего брата доставили в больницу в тяжелом состоянии. Их пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. У детей были судороги. Медики диагностировали отравление.

Семья считается благополучной, родителей приехали в Петербург из Таджикистана. Отец работает инженером-технологом, а мать ведет домашнее хозяйство. За детьми приглядывает бабушка, у которой есть диплом врача-терапевта. По предварительным данным, именно она поставила внукам уколы от простуды, после которых детям резко стало плохо.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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