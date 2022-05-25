Петербургский бюджет потерял 300 млн рублей на разработке неэффективной системы управления транспортом

Стратегия цифровой трансформации Санкт-Петербурга, которой придерживается Смольный, оказалась убыточной для городского бюджета в части разработки и внедрения новой модели транспортного обслуживания (НМТО). Комитет по информатизации и связи (КИС) не только не смог разработать собственную систему управления пассажирским транспортом, что привело к вынужденному привлечению частного бизнеса, но и фактически впустую растратил более 300 миллионов бюджетных рублей.

С 1 апреля 2022 года в Северной столице стартовал первый этап транспортной реформы, которую городская администрация последовательно откладывала в течение семи лет. В 2015 году ее проведение запланировали на 2020-й, но позже Смольный под руководством губернатора Александра Беглова перенес запуск реформы еще на 2 года. В рамках подготовки НМТО также затянулась и разработка Комплексной информационной системы управления городским и пригородным пассажирским транспортом (КИСУ ГППТ), которая должна была заменить существующую Систему электронного контроля оплаты проезда (СЭКОП) и Автоматизированную систему управления городским и пригородным пассажирским транспортом общего пользования (АСУ ГПТ), став центральным элементом управления транспортного сектора города.

Реализация новой системы позволила бы перейти на бескондукторную форму обслуживания, планировать маршруты движения пассажирского транспорта с учетом актуальной информации о его работе, а также приобретать проездные билеты через интернет. В целях создания КИСУ ГППТ между Комитетом по информатизации и связи и ООО «НТЦ «Измеритель» было заключено два госконтракта на выполнение второго и третьего этапов работ, общая сумма которых составила 783,8 миллиона рублей. В 2018 году в рамках исполнения контрактов было выплачено 302,5 млн рублей, а в 2019-м – еще 134,7 млн в качестве аванса. При этом работы были приняты всего на 28,2 млн рублей.

Стоит отметить, что по первым двум этапам никаких замечаний не было, по третьему были выявлены нарушения, после устранения которых чиновники комитета приняли последний этап работ. Однако пользователь системы – СПб ГКУ «Организатор перевозок», – позже проинформировал КИС о ее неработоспособности, в связи с чем в феврале 2021 года ведомство потребовало от ООО «НТЦ «Измеритель» возместить убытки в размере 306,3 миллиона рублей в целях досудебного урегулирования спора и устранения выявленных недостатков в документации. Данные обстоятельства указывают на признаки неправомерности приемки работ по всем трем этапам работ, в результате чего городскому бюджету был причинен ущерб.

После череды судебных разбирательств городские власти заявили, что намерены отказаться от КИСУ и воспользоваться уже готовой «сервисной моделью управления городским транспортом». Это означает, что владельцы уже готового программного обеспечения будут предоставлять городу пользовательский доступ и оказывать всю необходимую техническую поддержку. Фактически вместо того, чтобы доработать собственную систему, Смольный предпочел арендовать ее у частного бизнеса, потратив при этом на безрезультатную разработку более 300 миллионов рублей из городского бюджета.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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