Шумиха в прессе заставила зятя Беглова покинуть медиахолдинг Смольного?

Фамилия Павла Белова, зятя губернатора Санкт-Петербурга, исчезла из списка управляющих АО «Петроцентр». Родственника Александра Беглова могли исключить из управления медиахолдингом Смольного, чтобы снизить внимание к его персоне на фоне передачи территории «Горской» под редевелопмент дочерней компании «Газпрома».

АО «Петроцентр» совместно с Комитетом по печати является учредителем ряда городских новостных изданий, таких как «Петербургский дневник», журнала «Бизнес дневник» или «Петербургский дневник на транспорте». По состоянию на 12 мая Павел Белов упоминался на сайте АО «Петроцентра» в составе редакционного совета, однако сейчас его фамилия в списке уже не значится.

На связь Павла Белова с АО «Петроцентр» обратило внимание издание «Федерал Сити», сообщившее о вхождении зятя губернатора в состав редакционного совета холдинга. Как поясняется в статье, редсовет определяет общую стратегию развития изданий центра, определяя тематические направления и решая, какие материалы публиковать, а какие «отсеивать». Наличие в редсовете своего ставленника позволяло губернатору осуществлять контроль над публикациями.

Это не единственное упоминание Павла Белова в привязке к деятельности правительства города. Недавно стало известно, что дочерняя компания ПАО «Газпром» – ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», – займется редевелопментом территории «Горской». На место бывшей промзоны перенесут спортивную общественную организацию «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» и детскую парусную школу «Академия парусного спорта».

В штате руководства «дочки» «Газпрома» состоит зять губернатора Павел Белов, перешедший в компанию в 2018 году. В том же году Александр Беглов получил должность врио главы Петербурга, и с тех пор Смольный неоднократно делал выбор в пользу «Газпрома». В СМИ предполагают, что «Горскую» передали именно «Газпрому» из-за семейных связей Павла Белова. По мнению ряда изданий, застройка «Горской» позволит родным губернатора «освоить» бюджетные средства.

Выход Белова из «Петроцентра» указывает на попытки Александра Беглова вывести зятя из публичной плоскости и снизить нежелательное внимание к его персоне. Аналогичная ситуация возникала в 2018 году, когда в Смольном работали жена градоначальника Наталья Беглова и зять Павел Белов. Тогда из-за внимания общественности и прессы родственники губернатора в октябре покинули свои должности.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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