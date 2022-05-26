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Четверг, 26 мая 2022, 11:44 мск

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В Санкт-Петербурге отменили обязательное ношение масок

Власти Санкт-Петербурга приняли решение отменить обязательный масочный режим с 27 мая.

«Губернатором Санкт Петербурга принято решение, что действие обязанности по использованию гражданами средств индивидуальной защиты приостанавливается. С 27 мая использование гражданами средств индивидуальной защиты будет носить рекомендательный характер», – говорится в сообщении пресс-службы правительства города.

Помимо этого, с 27 мая отменяется ограничение по максимально допустимому количеству посетителей – 2 тыс. человек – для спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и других массовых мероприятий.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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