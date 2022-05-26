В Баренцевом море перевернулась лодка с людьми на борту

В Баренцевом море потерпело крушение маломерное судно. На борту были два человека. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Мурманской области.

Авария произошла в Мотовском заливе. К месту для оказания помощи направили два частных маломерных судна и одно судно вспомогательного флота Северного Флота РФ.

«По предварительным данным, один человек погиб, поиски второго продолжаются. Есть сведения, что оба – жители Мурманской области», – сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Кроме того, к месту происшествия направлен дежурный спасательный буксир Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.

Мурманск, Зоя Осколкова

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