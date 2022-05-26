Глава петербургского ЦУР стала ярким примером антипатриотичных настроений в Смольном

Глава петербургского Центра управления регионом (ЦУР), спецпредставитель губернатора Елена Никитина с 22 февраля ни разу не поддержала проведение спецоперации (СВО) на Украине на своей странице в соцсети. Таким образом она вошла в число петербургских чиновников, демонстрирующих пассивность в серьезных политических вопросах.

Соответствующую публикацию об антипатриотичных настроениях в Смольном разместил телеграм-канал «Площадь Восстания».

Само сообщение имеет особое значение для петербургской общественности. Главным образом, как предполагают в ТГ-каналах, такое поведение связано с нежеланием ряда приближенных к Александру Беглову фигур выражать информационную поддержку освободительной миссии, проводимой ВС РФ на Донбассе с 24 февраля.

«Пятая колонна в рядах сотрудников губернаторской ложи – это не домыслы, а печальных факт. К примеру, взять личную страницу главы петербургского ЦУР, Елены Никитиной. Человек, который стоит в первых рядах тех, кто формирует образ губернатора в медиа, не потрудился написать хотя бы парочку слов в поддержку СВО», – пишет ТГ-канал «Площадь Восстания».

Журналисты обратили внимание, что из «поддержки» на странице Никитиной есть лишь главная фотография в цветах триколора. Правда, сделана она с помощью бесплатных фоторедакторов. Часто любители мемов и более продвинутые пользователи Сети иронизируют над подобными аватарками, поскольку считают их неискренними и излишне показными.

«Полное молчание (о специальной военной операции, – прим. ред) с 22 февраля этого года. Пронзительное, недвусмысленное», – заключили авторы публикации.

Стоит отметить, внимание петербургских властей на отсутствие ярко выраженной поддержки спецоперации среди чиновников и депутатов Петербурга пытались обратить и ранее. Так, активисты движения «Кибер фронт Z» направили письма к ряду чиновников с требованием высказаться о военно-стратегических мерах российской армии после того, как изучили их социальные сети и выяснили, что данную тему почти никто не комментировал.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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