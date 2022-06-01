Дело против КГИОП открывает шанс на спасение исторического наследия Петербурга

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками петербургского КГИОП (ч. 1 ст. 286 УК РФ) в связи с планируемым сносом дома Лапина 1840 года постройки. Как уточняется в пресс-релизе СК РФ, представители общественных движений в Петербурге сообщили о появлении строительной техники возле здания, несмотря на решение суда запретительного характера. Кроме того, ведомство обратило внимание и на сообщения о других снесенных исторических объектах.

Видео следственного комитета РФ

«По версии следствия, неустановленные должностные лица Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга, превышая свои должностные полномочия, выдавали заключения о расположении исторических зданий вне границ территорий объектов культурного наследия. При этом, искусственно изменялся год постройки зданий на период времени позже 1917 года, что позволило вывести исторические здания из-под правовой охраны Закона Санкт-Петербурга «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон», – говорится в сообщении ведомства.

По мнению следователей, КГИОП выдал заказчику положительное заключение, согласно которому разрешена реконструкция исторического здания «Дом Лапина» 1840 года постройки, расположенного на Рижском проспекте, под многоквартирный дом.

СК РФ также сообщил о проверке обстоятельств сноса манежа Лейб-гвардии Финляндского полка, зданий Винного городка на Васильевском острове и корпуса Торговых бань Екимовой на Петроградской стороне. По результатам проверки нашлись «достаточные основания для принятия решения о возбуждении уголовного дела». Кроме того, следователи начали проверку по факту сноса дома купца Петра Масалева в поселке Песочный, и сейчас выполняются все необходимые для установления обстоятельств произошедшего.

КГИОП в свою очередь сообщил, что не понял сути претензий Следственного комитета, так как «не является органом, уполномоченным на определение или изменение дат постройки зданий».

О подготовке дома Лапина к сносу в воскресенье сообщили представители градозащитного движения «Живой город» – они разместили в соцсетях фотографии строительной техники подрядчиков Setl Group на Рижском проспекте.

Градозащитное сообщество началом уголовного дела воодушевилось: петербуржцы сожалеют, что утраченного и снесенного уже не вернуть, но выражают надежду, что получится спасти оставшееся, тем более, что в числе предложений, отвергнутых застройщиком, был проект, как сохранить дом Лапина при строительстве ЖК на Рижском.

«Конечно, это радостная для нас новость, хотя уничтоженное уже уничтожено, а само дело, скорее всего, спустят на тормозах. Но в сложившемся положении будет достижением хотя бы предотвращение появления вызывающих новостроек, явно разрывающих историческую ткань города. А ежели вновь будут строить Манеж, то, как мне кажется, будет интересно сделать это в историческом виде, по сохранившейся документации (если она уцелела, конечно). Дому Лапина и прилегающим строениям тоже неплохо вернуть исторический вид или хотя бы сохранить то, что есть сейчас», – написал один из участников.

Вспомнили граждане и о других исторических объектах, взятых КГИОП под охрану, но погубленных, предложив написать о них Следственному комитету. Задали вопрос и о Красном треугольнике – фабричном комплексе второй половины XIX столетия, который стоит, фактически, в руинах, несмотря на то, что 17 его исторических корпусов были признаны памятниками регионального значения.

Ранее градозащитники обратились к Смольному с просьбой исключить из списка разрешенных к сносу ради строительства развязки Большого Смоленского моста здание на проспекте Обуховской обороны, где была расположена школа, в которой училась поэт Ольга Бергольц, ставшая голосом блокадного Ленинграда.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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