Комтранс не обеспечил горожанам выгоду от пересадочного тарифа «60 минут»

Одним из преимуществ новой модели транспортного обслуживания, второй этап которой стартовал 1 июня, Смольный называет пересадочный тариф «60 минут». По задумке он позволяет платить меньше за проезд на двух и более видах городского наземного транспорта, если поездки осуществляются в течение часа.

Предполагается, что пассажир платит за первую поездку 40 рублей по карте «Подорожник», за вторую поездку – 10 рублей, а на третьем автобусе можно проехать бесплатно, если успеть в течение часа войти и приложить проездной документ к валидатору.

Схема кажется простой, понятной, удобной и выгодной, но на практике сразу возникли проблемы. На старте транспортной реформы, в апреле, многие жаловались, что за поездку во втором автобусе в течение часа списывают полную стоимость билета. Сейчас, когда реформа вышла на второй этап, многие горожане пишут в соцсетях, что воспользоваться выгодным предложением Комтранса трудно из-за слишком длинных интервалов между рейсами автобусов, и подозревают саботаж.

Другие комментаторы подтверждают, что автобусов стало меньше, уложиться в часовой тариф удается лишь самым удачливым пассажирам, успевающим втиснуться в пришедший автобус. Тем более, на маршрутах, где нет коммерческих альтернатив.

Тариф, позволяющий ехать на нескольких автобусах за 50 рублей – по цене коммерческих перевозчиков, предназначен для коротких поездок, а не для того, чтобы кататься через весь город, возражают граждане. Однако многие отмененные коммерческие маршруты позволяли проезжать значительное расстояние без лишних движений, и неплохо было бы вернуть хотя бы часть этих возможностей.

«Была одна маршрутка, от одного пункта до другого, быстро, маршрутку убрали, теперь надо добираться с двумя-тремя пересадками, с дальними переходами от одного вида транспорта к другому, остановки в разных местах. В результате стало НЕ удобнее, НЕ быстрее, НЕ дешевле...», – написала одна из пассажирок.

Проблема некорректных списаний с проездных также беспокоит пассажиров, и отложенный в очередной раз запуск приложения, позволяющего проверять баланс проездного и суммы операций, только подкрепляет уверенность, что пересадочный тариф работает не всегда.

«Меня в связи с реформой другое интересует: когда, наконец, я смогу контролировать расход средств с карты «Подорожник»? До сих пор нет ни одного сервиса или приложения, где можно посмотреть, сколько списали денег за какие поездки. Я пробовала отслеживать разрекламированный час, в течение которого вторая и последующие поездки стоят дешевле, но оказалось, что это не так. А для того, чтобы обращаться с претензией, нужно знать маршрут и номер тс, а ведь система, которая списывает деньги, это и так знает. Когда будет приложение? В данном контексте мои права нарушаются по полной, т. к. поставщик услуги не предоставляет отчет о расходе моих средства», – интересуется петербурженка.

В первый день запуска второго этапа в СМИ вышло интервью главы Комитета по транспорту Кирилла Полякова, который рассказал о том, как новая модель обслуживания будет работать дальше. Ему пришлось признать, что проблемы были – в частности, с количеством автобусов на маршрутах и оплатой: так, Поляков рассказал, как они вместе с губернатором Александром Бегловым не смогли сразу оплатить проезд по разовому билету с QR-кодом.

Петербургские общественники, в свою очередь, заметили, что оправдания провалов на старте реформы больше похожи на попытки прикрыть свою некомпетентность и предположили, что недовольство петербуржцев результатами перехода на новую модель будет расти, так как чиновники не слышат даже здравой и предельно ясно аргументированной критики своих нововведений, игнорируя пожелания по улучшению инфраструктуры городского транспорта.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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