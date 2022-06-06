Забитые ливневки приведут к потопам в Петербурге летом-2022

В ближайшие дни в Санкт-Петербурге ожидаются ливни с грозами, об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на заместителя начальника ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Александра Колесова. В связи с отсутствием ливневой канализации во многих районах мегаполиса выпадение обильных осадков может стать серьезной проблемой для горожан.

При этом в большинстве случаев даже наличие системы водоотведения не решает ее, поскольку соответствующие коммуникации фактически не обслуживаются и не работают должным образом.

На сегодняшний день на рассмотрении на портале «Наш Санкт-Петербург» находятся десятки обращений горожан по поводу огромных луж на проезжей части и тротуарах. Так, сегодня после небольшого ночного дождя, прошедшего в нескольких районах Северной столицы, на сервисе появилось несколько жалоб на неработающие ливневки, что стало причиной скопления воды на автомобильных дорогах.

«Забита ливневка», – написал в своем обращении на портале горадминистрации Александр К., проживающий в муниципальном округе Адмиралтейский округ в составе Адмиралтейского района Петербурга.

На приложенном петербуржцем фото видна лужа в районе технологического отверстия, в которое должна уходить вода с дорожного покрытия. Ночью прошел совсем небольшой дождь, но даже с таким объемом осадков ливневая канализация не справилась. В случае сильного ливня может затопить значительный участок дорожного полотна, из-за чего движение транспорта будет затруднено.

Житель МО Малая Охта в составе Красногвардейского района Санкт-Петербурга указал на большие лужи на дороге общего пользования.

О неочищенной петербургскими коммунальщиками ливневой канализации сообщил накануне, 5 июня, один из жителей МО Московская застава в Московском районе города. Свое обращение он также подкрепил соответствующими фотографиями.

«На дороге наблюдается застой воды из-за засорения дождеприемного патрубка. Нужно принять меры к водоотводу», – говорится в обращении Андрея С., проживающего в городе Пушкин.

«На съезде с Московского шоссе в направлении Шушар/Пушкина стоит огромная лужа, каждый раз, когда пройдет дождь», – пожаловался на портале Смольного житель поселка Шушары.

Проблема затопления дорог и тротуаров в Санкт-Петербурге не теряет актуальности и в зимний период, когда неубранный своевременно снег начинает обильно таять при повышении температуры более 0 C°. Уже несколько лет жители города на Неве жалуются на устаревшие ливневые стоки, которые, помимо прочего, плохо обслуживаются. Во многих районах такие коммуникации и вовсе отсутствуют.

Напомним, еще в 2019 году, будучи на посту врио губернатора, Александр Беглов обязывался модернизировать городскую систему ливневых канализаций и анонсировал проект, который якобы решит вопрос водоотведения с городских улиц. Однако за годы своего нахождения на должности главы региона он так и не выполнил обещанного.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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