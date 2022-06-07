Бизнесмен Пригожин: «Мегалайн» готов реализовать проекты, подписанные в рамках ПМЭФ-2021

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал запрос СМИ, касающийся проектов компании «Мегалайн». Речь шла, в частности, о строительстве транспортно-пересадочных узлов и реализации проекта «Горская» в Санкт-Петербурге. Ответ бизнесмена опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

«Мегалайн» ранее достиг договоренности по созданию уникального делового, культурного и технологического центра на прибрежной территории Финского залива в рамках проекта «Горской». Бизнесмен заявил, что для начала строительства все готово.

«Мы полностью выполнили все условия, которые поставил перед нами город. Компания «Мегалайн» готова приступить к строительству объектов Light Industrial для малого и среднего бизнеса и созданию IT-кластеров в рамках подписанных соглашений», – сказал Пригожин.

Проект «Горской» включает в себя, в частности, создание IT-деревни – сектора для работы специалистов в области информационных технологий. Это может стать дополнительным стимулом не только для развития петербургского рынка труда, но и для российской IT-индустрии в целом.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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