В Ленобласти трехлетний мальчик попал в больницу с ожогами кислотой

В Ленинградской области трехлетний малыш госпитализирован с обширными ожогами муравьиной кислотой. Прокуратура проводит проверку.
По данным портала 78.ru, мальчик воспитывается в многодетной семье, проживающей в поселке Советский. Отец оставил на крыльце частного дома канистру с муравьиной кислотой. Малыш сел на нее, емкость лопнула.
В результате ребенок получил повреждения плеча, предплечья, спины, ягодицы и бедра. Мальчика доставили в больницу, где врачи диагностировали химические ожоги 35% тела.
По факту случившегося прокуратура проводит проверку. Отмечается, что семья считается благополучной, на учете не состоит.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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