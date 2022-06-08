Объявлен победитель конкурса на лучший проект по развитию территории «Горская»

Финальное заседание жюри Открытого международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительных решений территории «Горская» в Санкт-Петербурге состоялось 8 июня. Мероприятие прошло под председательством гендиректора ООО «Мегалайн» Геннадия Корупятника.

Судейскую коллегию представляли международные, федеральные и региональные специалисты в сфере архитектуры и проектирования, ландшафтной архитектуры, пространственного планирования, экологии, экономики, коммуникаций, технологий и инноваций. Концепция победителя предполагает Горскую Гавань как территорию развития Северной столицы, где пройдет слияние бизнеса, культуры, образования и рекреации. В новом месте петербуржцы смогут как комфортно отдыхать, так и эффективно работать.

«Конкурс прошел на высочайшем уровне, поступило большое количество заявок, в число которых вошло несколько международных и архитектурных бюро. В феврале Жюри рассмотрело 23 заявки от 3 индивидуальных претендентов и 20 консорциумов из 16 стран мира. В итоге было выбрано 3 финалиста. Все финалисты, представившие огромный объем детально проработанных материалов, были очень достойны, но выбран сильнейший!», – заявил глава «Мегалайна».

Триумфатором конкурса стал консорциум под лидерством ООО «Ваухаус» из Москвы, в состав которого вошли COOP HIMMELB(L)AU Wolf D.Prix & Partner ZT GmbH (Вена, Австрия), ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» (Москва). На второй строчке расположился петербургский консорциум под лидерством ООО «Марис Пропертиз», а тройку лидеров замкнул консорциум под лидерством ООО «СЕМРЕН И МОНССОН МОС» из Северной столицы.

«Мегалайн» и власти Петербурга подписали соглашение при участии губернатора Александра Беглова. Договор был заключен 4 июля 2021 года на площадке ПМЭФ.

Москва, Светлана Антонова

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