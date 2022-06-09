Элитный клуб: петербургские власти не оставляют попыток «застолбить» «Горскую»

Смольный планирует перенести региональную спортивную общественную организацию «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» и детскую парусную школу АНООДО «Академия парусного спорта» на территорию «Горской» в Лисьем Носу. Однако это может быть попыткой «застолбить» землю под строительство элитного жилья.

Схема проста до банальности. Яхт-клуб, который появляется на депрессивной территории, начинают застраивать элитными жилыми домами. Отметим, что к ПАО «Газпром», который выступает за перенос яхт-клуба из «Геркулеса» в промзону «Горская», имеет непосредственное отношение зять действующего губернатора Александра Беглова, который является членом совета директоров одной из дочерних компаний госкорпорации.

Настораживает то, что «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» и «Академия парусного спорта» переехали не так давно в порт «Геркулес». Почему представители ПАО «Газпром» хотят перенести их на территорию бывшей промзоны «Горской», большой вопрос.

Не исключено, что яхт-клуб и академия просто закроются после переезда, и повторят печальную судьбу других клубов. Тревожная тенденция наблюдается с приходом к власти Беглова. Так, за последние годы навсегда исчезли клубы ЦМФ и ВМФ и университета водных коммуникаций, «Молния», Лахтинский яхт-клуб, яхтенно-гребная база им. С.О. Макарова и ряд других. Их места заняли «Нева», «Бриз» и «Крестовский».

Поэтому пока Смольный делает вид, что поддерживает развитие парусного спорта и яхтенного туризма, предприниматели «облагораживают» территорию в Лисьем Носу под собственные нужды.

Санкт-Петербург, Июнь, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»