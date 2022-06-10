В Петербурге дрон приблизился на опасное расстояние к самолету

В Санкт-Петербурге экипаж готовящегося к посадке самолета сообщил о дроне, который приблизился на опасное расстояние.

Инцидент произошел с лайнером А320 авиакомпании «Сибирь». Самолет находился в 10 км от Пулково, экипаж готовился к приземлению.

На высоте около трех тысяч метров командир корабля обнаружил дрон. По словам пилота, летательный аппарат находился в 20 метрах от фюзеляжа. Длина объекта составляла около одного метра.

Нет информации о том, кто мог запустить дрон. По счастливой случайности, все обошлось и самолет благополучно приземлился.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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