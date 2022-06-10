«Горская Гавань»: жюри выбрало победителя конкурса на лучшее архитектурно-градостроительное решение

Завершился открытый международный конкурс по разработке архитектурно-градостроительного проекта развития промзоны «Горская». Мероприятие было организовано компанией «Мегалайн». Эксперты и члены жюри обсудили итоги на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Обсуждение проектов финалистов на лучший проект реновации «Горской» состоялось 8 июня. Среди трех участников победителем стала компания «Ваухаус», специализирующаяся на архитектурной урбанистике. В ее состав также вошли такие фирмы, как COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH и PwC.

Директор российского офиса COOP HIMMELB(L)AUА Андрей Крылов отметил, что всем в конкурсе удалось победить благодаря профессионализму консорциума. Все компании готовы приступить к реализации проекта. Гендиректор «Мегалайна» Геннадий Корупятник подчеркнул, что итоги конкурса превзошли все ожидания.

«Конкурс превзошел все наши ожидания. По мнению всех участников процесса, особенно наблюдательного совета, членов жюри, он имел беспрецедентный характер в принципе», – резюмировал он.

Кроме того, Корупятник заявил о необходимости присвоить «Горской» статус особой экономической зоны. Этот шаг будет важен для дальнейшего развития жемчужины Северной столицы. Гендиректор «Мегалайна» призвал Смольный поддерживать проект по рекультивации, а также содействовать в решении проблемных вопросов.

На месте заброшенной территории появиться четыре кластера – Light Industrial, IT-деревня, культурный центр, развитый транспорт и гостинично-курортный сектор. Это место станет центром притяжения для бизнесменов, айтишников, туристов и просто для работающих людей. Для петербуржцев будет открыто 18 тысяч рабочих мест. Соглашение о развитии «Горской» было подписано в 2021 году между Корупятником и главой комитета по инвестициям Петербурга в присутствии губернатора региона Александра Беглова.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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