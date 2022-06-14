Связанная с бизнесменом Нисановым компания получила Конюшенное ведомство в аренду на 49 лет

14 июня стало известно, что Смольный подписал соглашение с ООО «БахчаСарай» на право аренды Конюшенного ведомства по программе «Рубль за метр» на 49 лет.

Ранее АО «Альфа» подавало в Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Петербургу жалобу за незаконное отстранение от участия в аукционе за Конюшенное ведомство. Но УФАС отклонило жалобу, и победа в конкурсе досталась «БахчаСараю». По инсайдерской информации, ротация участников могла быть сделана намеренно, чтобы обеспечить победой предпринимателя и председателя совета директоров компании «Киевская площадь» Года Нисанова. Именно его имя связывают с компанией «БахчаСарай», а самого бизнесмена в СМИ называют «другом» губернатора Петербурга Александра Беглова.

Компания «Альфа» является дочерней структурой ООО «Мегалайн», аффилированной с бизнесменом Евгением Пригожиным. Его также связывают с ЧВК «Вагнера», бойцы которого, по сообщениям СМИ, в ночь на 14 июня 2014 года сбили под Луганском украинский транспортный самолет, и помогли ополченцам выиграть время, чтобы отразить атаку украинских нацбатальонов.

Кроме АО «Альфа», на незаконность торгов по Конюшенному ведомству жаловалась последняя представительница рода Строгановых, меценатка баронесса Элен де Людингаузен (Елена Андреевна Строганова). В своем обращении она назвала ряд нарушений и потребовала отложить проведение торгов, но ее аргументы не оказали влияние на ситуацию.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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