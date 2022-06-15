В Петербурге теплоход с туристами врезался в Дворцовый мост

В Санкт-Петербурге прогулочный теплоход попал в аварию. Судно столкнулось с опорой Дворцового моста. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщили в управлении МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу, происшествие в акватории Невы случилось поздно ночью. Двухпалубный прогулочный теплоход заглох и потерял управление, а затем столкнулся с опорой моста.

Отмечается, что на борту судна в момент аварии находилось 39 пассажиров и члены экипажа. По данным портала 78.ru, в результате происшествия никто не пострадал.

Оперативно-следственная группа транспортной полиции начала расследование.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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