В ситуации с «Горской» Смольный предпочел не работать с честным и открытым бизнесом – «Мегалайн»

Бизнесмен Геннадий Корупятник на полях ПМЭФ-2022 высказался об инициативах петербургских властей по реализации частного яхт-клуба в «Горской» и ситуации с компанией «Мегалайн». По его мнению, в ряде вопросов, связанных со Смольным и развитием туристического кластера, может прослеживаться коррупционный фактор.

15 июня стартовал ежегодный 25-й Петербургский международный форум (ПМЭФ). Одним из наиболее значимых событий для Северной столицы в рамках мероприятия должно стать подписание соглашения о намерениях по созданию туристического кластера «Горская» Ранее в СМИ заявлялось, что проектом займется дочерняя компания «Газпрома» –«Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

В рамках проекта планируется возведение многофункционального развлекательного центра, объектов туристической и спортивной инфраструктуры и общественно-делового пространства. Для их реализации Петербургу нужен крупный и опытный девелопер. На ПМЭФ-2021 уже было подписано соглашение о соответствующих намерениях между Смольным и компанией «Мегалайн». Несмотря на это, в начале текущего года появилась информация о планах градоначальника отдать «Горскую» под застройку компании «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», в которой на должности заместителя гендиректора работает зять Александра Беглова Павел Белов. Известно, что «Мегалайн» вложил в проект около 243 млн рублей.

В официальном перечне запланированных соглашений участие «Газпрома» по проекту «Горская» не значится. Оно будет подписано между новым вице-губернатором Петербурга Кириллом Поляковым, главой «Корпорации Туризм РФ» Сергеем Сухановым и командором «Яхт-клуба Санкт-Петербург» Владимиром Любомировым.

Во время выступления на ПМЭФ генеральный директор «Мегалайна» Геннадий Корупятник прокомментировал ситуацию.

«Данный шаг администрации Петербурга – беспрецедентный. Подписывая в 2021 году соглашение, мы были уверены, что оно будет реализовано с обоих сторон. Впервые за 25 лет проведения Форума, инвестору, который выполнил условия соглашения, отказывают в реализации проекта. Мы будем бороться за наш проект и обращаться за защитой своих прав», – констатировал бизнесмен в беседе с журналистами.

Отвечая на вопрос журналистов о том, в чем могут быть причины столь сомнительных действий со стороны городской администрации, предприниматель указал на возможный коррупционный фактор и иностранные санкции.

«По моему личному мнению, подобное поведение правительства Санкт-Петербурга может быть связано с тем, что конечные бенефициары компаний находится под санкциями. Еще одной возможной причиной, по моему предположению, является то, что компания «Мегалайн» представляет честный и отрытый бизнес, который не дает взятки», – добавил гендиректор компании.

Ранее портал Informing.ru рассказывал, что Владимир Любомиров мог получить возможность подписать соглашение о намерении реализовать яхт-клуб на территории «Горской» благодаря связям с зятем Беглова Павлом Беловым.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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