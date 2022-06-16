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Четверг, 16 июня 2022, 15:12 мск

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В Петербурге задержанный угнал машину полицейского

В Санкт-Петербурге подозреваемый угнал машину правоохранителей во время задержания. При этом он ранил полицейского.

Инцидент произошел 14 июня. Мужчину заподозрили в употреблении наркотиков. По пути в отделение сотрудник полиции остановился на заправочной станции и вышел из автомобиля. Задержанный воспользовался моментом, пересел за руль и уехал.

Полицейский пытался остановить машину, уцепившись за дверь. Он также один раз выстрелил в сторону авто, но преступнику все же удалось скрыться. В результате страж порядка получил закрытую черепно-мозговую травму.

Машину обнаружили на следующий день. Подозреваемого в ней не было, его объявили в розыск.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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