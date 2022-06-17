В Петербурге трехлетней девочке оторвало пальцы на эскалаторе

В Санкт-Петербурге маленькая девочка лишилась пальцев на руке. Травму ребенок получил на эскалаторе в ТРЦ.

Инцидент произошел в торгово-развлекательном комплексе «Невский», пишет «Фонтанка». О произошедшем рассказали очевидцы. В механизм попала правая рука трехлетней девочки.

Прибывшая на место бригада скорой помощи забрала пострадавшую вместе с матерью и увезла в Петербургский педиатрический университет. Там ребенка прооперируют. По словам врачей, есть все шансы на благополучный исход.

В ТРЦ случившееся комментировать отказались.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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