В Петербурге трехлетней девочке оторвало пальцы на эскалаторе

В Санкт-Петербурге маленькая девочка лишилась пальцев на руке. Травму ребенок получил на эскалаторе в ТРЦ.
Инцидент произошел в торгово-развлекательном комплексе «Невский», пишет «Фонтанка». О произошедшем рассказали очевидцы. В механизм попала правая рука трехлетней девочки.
Прибывшая на место бригада скорой помощи забрала пострадавшую вместе с матерью и увезла в Петербургский педиатрический университет. Там ребенка прооперируют. По словам врачей, есть все шансы на благополучный исход.
В ТРЦ случившееся комментировать отказались.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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