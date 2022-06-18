«Самодурство»: Пригожин о расторжении контракта с «Мегалайном» по проекту «Горская»

Инициатива властей Петербурга о расторжении контракта с компанией-инвестором «Мегалайн» по проекту развития промзоны «Горская» является самодурством. Таким мнением поделился предприниматель Евгений Пригожин.

Он подчеркнул, что решение Смольного дискредитирует Петербургский международный экономический форум, поскольку отказ от уже подписанных соглашений демонстрирует явное неуважение к партнерам.

«Беглов проявил запредельное неуважение к инвесторам, фактически дискредитировав экономический форум. Есть такое понятие «прецедент»: если один раз расторгнуть соглашение с инвестором, российским, патриотичным, активным, затаскивающим деньги из-за границы в Россию, а не наоборот, находящегося под всеми возможными санкциями и обвинениями Запада. И если такие соглашения расторгаются в пользу лиц с сомнительным литовским гражданством, то это на Руси называется "******, приплыли».

Государственный служащий такого самодурства допускать не имеет права и должен понимать последствия для инвестиционного климата города. В чем причина такого беспредела? Думаю, исключительно в скверных личных качествах. Как говорится: «Короткий ***** не натянешь», – передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

На полях ПМЭФ-2022 стало известно, что администрация Северной столицы под руководством Александра Беглова отказалась от договоренностей с «Мегалайном» в пользу «Яхт-клуба Санкт-Петербурга», который возведет на территории промзоны элитную застройку.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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