Инвесторы теряют интерес к Петербургу после провального для Беглова ПМЭФ-2022

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал прошедший международный экономический форум «эффективным для города по многим параметрам». Однако на деле ситуация обстоит иначе, учитывая, что общая сумма подписанных Северной столицей соглашений оказалась существенно меньше, чем в прошлом году, а многие договоренности фактически были достигнуты задолго до проведения мероприятия.

В своем традиционном радиообращении глава региона подвел итоги Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022), который, как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», стал одним из самых знаковых для Северной столицы за всю историю его существования. Как подчеркнул Беглов, «юбилейный форум был эффективным для нашего города по многим параметрам».

«Прежде всего, по объему подписанных соглашений – их сумма превышает полтриллиона рублей. Мы переформатируем инвестиционные потоки, переключаемся с иностранных инвесторов на отечественных – 46 контрактов и рамочных соглашений позволют нам продолжить развитие Петербурга [сохранена оригинальная речь спикера – прим.ред.]», – заявил петербургский губернатор.

Стоит отметить, что в прошлом году на полях ПМЭФ-2021 Санкт-Петербург заключил соглашений на общую сумму, превышающую 600 миллиардов рублей, а это почти на 100 млрд больше, чем на форуме, прошедшем этим летом. Такие показатели являются наглядным свидетельством снижения инвестиционной привлекательности Северной столицы, что также подтверждается Национальным рейтингом инвестклимата в субъектах Российской Федерации, в котором город разделил с Ханты-Мансийским автономным округом лишь шестую строчку.

Кроме того, большинство заключенных в рамках ПМЭФ-2022 соглашений оказались плановыми, что означает их реализацию в любом случае, независимо от итогов форума, а часть договоров и вовсе не имеет юридических и финансовых оснований. Фактически губернатор Беглов повторно заключил старые договоренности, среди которых можно выделить соглашение между Смольным и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, Объединенной судостроительной компанией, «Агентством стратегический инициатив» и «Росатомом».

Отдельно внимания заслуживает и тот факт, что в репортаже телеканала «Санкт-Петербург» о «самом знаковом» для города форуме говорится про планы построить при поддержке российских банков современный технополис и организовать на Васильевском острове целый научный квартал. При этом лояльные администрации Беглова медиа стараются избегать любые упоминания бывшей промзоны «Горская», оказавшейся в центре громкого скандала, который благодаря действиям Смольного нанес серьезный репутационный удар по ПМЭФ.

Напомним, соглашение о намерениях относительно строительства в «Горской» перспективного IT-кластера город подписал с компанией «Мегалайн» на ПМЭФ-2021, однако в преддверии ПМЭФ-2022 Смольный в одностороннем порядке расторг договоренности и подписал с СПБР СОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» соглашение об организации на территории бывшей промзоны туристического пространства, которое в результате может превратиться в очередную элитную застройку. Такой прецедент создает серьезные риски для крупного бизнеса, ведь власти Северной столицы открыто продемонстрировали свою неспособность к конструктивному диалогу с инвесторами. Отсутствие уверенности в выполнении обязательств со стороны Смольного и недоговороспособность городской администрации под управлением Александра Беглова закономерно провоцирует ущерб репутации Петербурга и отток инвесторов в другие, более надежные российские регионы.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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