Трамвай-шаттл от закрытой «Ладожской» до «Новочеркасской» не победит транспортный коллапс

Смольный предлагает компенсировать закрытие станции метро «Ладожская», которую готовят к капитальному ремонту, трамваем-шаттлом вместимостью 300 человек, который должен будет следовать между «Новочеркасской» и Ладожским вокзалом, чтобы забирать пассажиров и тех, кто приезжает из Ленобласти на автобусах и пригородных электричках.

Курирующий транспортную отрасль вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, который сам прокатился в шаттле, признал, что полноценной заменой станции метро трамвай не является, но с учетом других, трамвайных, автобусных, троллейбусных маршрутов на Заневском проспекте, сообщение между центром города и Ладожским вокзалом не пострадает. Кроме того, прорабатывается и возможность сделать проезд на шаттле бесплатным.

Pr Scr Телеграм-канал Полякова

«Конечно, полноценно метрополитен мы заменить не сможем, но на этом транспортном узле есть и маршруты наземного транспорта – автобусы и троллейбусы идут на другой берег Невы к различным станциям метро. Таким усиленным составом весь пассажиропоток с Ладожского вокзала вывезем. О маршрутах будем информировать. Прорабатываем возможность сделать трамвайный шаттл до ближайших станций метро бесплатным», – сообщил Поляков в Telegram.

«Ладожская» должна будет закрыться на капитальный ремонт в 2023 году, предположительно – на 11 месяцев. Закрытие такого важного транспортного узла и способы скомпенсировать потери активно обсуждали чиновники, эксперты по транспорту, урбанисты и обычные горожане, которым предстоит жить без «Ладожской» год.

Изначально планировали переключить часть транспортного потока на автобусы, подготовив выделенную полосу на Заневском проспекте, кроме того, обсуждали и продление маршрута частной трамвайной сети «Чижик» до Новочеркасской, но в Смольном не смогли посодействовать подготовке инфраструктуры Горэлектротранса к совместному с «Чижиком» использованию, и ГЭТ приготовился вывозить пассажиров своими силами.

В июле прошлого года транспортный инженер компании OTS Lab Дмитрий Баранов охарактеризовал ситуацию как «просто тотальный фейл», отметив, что с тремя пересадками на трамвае никто не поедет, и в этом ярко проявлена некомпетентность чиновников из Комитета по транспорту.

В беседе с «Петербург Ньюс» в октябре Баранов уточнял, что раз «Чижик» продлить не удается, необходимо делать выделенную полосу для автобусов на Заневском проспекте, так как по нему добираются из сопредельных с городом районов Ленобласти – только так Красногвардейский район не будет намертво стоять в пробках без метро «Ладожская». Но трамвай может перевезти гораздо больше людей, кроме того, с автобуса на трамвай неудобно пересаживаться, и решение не продлевать существующие маршруты приведет к тому, что люди просто перестанут пользоваться «Чижиком», из-за чего возрастет нагрузка на городской бюджет, так как город доплачивает концессионеру частного трамвая недополученную прибыль.

О создании выделенной полосы в Смольном пока еще не объявляли. А учитывая, транспортную реформу, закрывшую многим петербуржцам возможность добираться из района в район через весь город на быстрых маршрутках, транспортный коллапс на густонаселенном востоке Петербурга вскоре может стать реальностью.

Ранее специалисты по транспорту рассказали, как закрытие метро «Чернышевская» в центре Петербурга отразится на мобильности горожан. Станцией метро «Чернышевская» пользуются до 11 тысяч человек за час по утрам, и альтернатив ей практически нет, так как трамваи более 15 лет не ходят по Литейному проспекту, а автобусы и троллейбусы без выделенных полос стоят в пробках. Вместо пяти минут на метро путь от «Чернышевской» до «Площади Восстания» на автобусе будет занимать в среднем полчаса. Часть людей будет ходить пешком, но те, кому даже такое расстояние преодолевать тяжело, рискуют столкнуться с серьезными неудобствами, а «транспортная усталость» из-за слишком долгой и неудобной дороги неизбежно повлияет на работоспособность и самочувствие петербуржцев.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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