В Ленобласти два человека погибли в аварии с автобусом

В Ленинградской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и «Газели». В результате два человека погибли, шестеро пострадали.
Авария произошла в районе деревни Глухово Ломоносовского района. Утром «Газель» столкнулась с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Таллин – Санкт-Петербург. В результате микроавтобус слетел в кювет.
В аварии погибли два человека, еще шесть получили различные травмы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Управление федеральных автодорог «Северо-Запад».
На месте находятся экстренные службы и правоохранительные органы. Устанавливаются причины ДТП.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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