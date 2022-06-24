В Ленобласти два человека погибли в аварии с автобусом

В Ленинградской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и «Газели». В результате два человека погибли, шестеро пострадали.

Авария произошла в районе деревни Глухово Ломоносовского района. Утром «Газель» столкнулась с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Таллин – Санкт-Петербург. В результате микроавтобус слетел в кювет.

В аварии погибли два человека, еще шесть получили различные травмы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Управление федеральных автодорог «Северо-Запад».

На месте находятся экстренные службы и правоохранительные органы. Устанавливаются причины ДТП.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»