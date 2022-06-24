Петербуржец убил годовалую дочь и жену и спрятал трупы в парке

В Санкт-Петербурге 28-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве годовалой дочери и 22-летней сожительницы, матери ребенка. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по городу. С ребенком петербуржец расправился осенью прошлого года, а спустя четыре месяца убил сожительницу. Останки обоих жертв были обнаружены в Южно-Приморском парке в Красносельском районе города.

В конце марта следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения скелетированных останков ребенка в возрасте 13-22 месяцев. СКР и полиция установили причастность к совершению этого преступления 28-летнего жителя Петербурга. Как выяснилось, убитым ребенком оказалась дочь подозреваемого 2019 года рождения.

По версии следствия, в октябре 2020 года ночью мужчина, находясь в квартире одного из домов по проспекту Кузнецова, после ссоры с сожительницей ударил их малолетнюю головой об пол. Злоумышленник также нанес множественные удары малышке. Девочка умерла на месте происшествия. Несколько дней убийца хранил тело дочери в ванной, затем вывез и спрятал в лесополосе на территории Южно-Приморского парка.

Кроме того, в ходе расследования было установлено, что в феврале 2021 года подозреваемый, находясь в той же квартире, во время ссоры на почве ревности задушил сожительницу. Ее тело он также хранил некоторое время хранил в ванной, а затем вынес тело на территорию того же парка и оставил в зарослях кустарника.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства совершенных преступлений. «Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявления ему обвинения в совершенных им преступлениях», – говорится в сообщении ведомства.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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