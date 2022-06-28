В Финляндии задержали нарушителей границы из России

В Финляндии задержали перебежчиков, незаконно пересекших границу со стороны Карелии. Об этом сообщает Пограничная служба страны.

Четырех нарушителей обнаружили на северо-востоке Финляндии в Куйваярви, коммуна Суомуссалми. После задержания перебежчики попросили предоставить им убежище.

Как выяснилось, гражданами России задержанные не являются.

Пограничная служба Финляндии начала процесс предоставления убежища, затем материалы передадут в ведение Иммиграционной службы. По данному факту ведомство связалось с Пограничной службой Калевальского района России.

Хельсинки, Зоя Осколкова

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