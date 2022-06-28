В Финляндии задержали нарушителей границы из России

В Финляндии задержали перебежчиков, незаконно пересекших границу со стороны Карелии. Об этом сообщает Пограничная служба страны.
Четырех нарушителей обнаружили на северо-востоке Финляндии в Куйваярви, коммуна Суомуссалми. После задержания перебежчики попросили предоставить им убежище.
Как выяснилось, гражданами России задержанные не являются.
Пограничная служба Финляндии начала процесс предоставления убежища, затем материалы передадут в ведение Иммиграционной службы. По данному факту ведомство связалось с Пограничной службой Калевальского района России.
Хельсинки, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube