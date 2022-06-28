Администрация Пушкинского района начала проверку информации о срыве выставки после шумихи в СМИ

На фоне давления журналистского сообщества и СМИ администрация Пушкинского района Петербурга начала проверку инцидента со срывом патриотической выставки. Об этом 28 июня сообщил телеканал «78».

«Администрация Пушкинского района начала проверку информации о завершившемся скандалом фестивале «День Русской Славы-2022» в Пушкине», – говорится в Телеграмм-канале источника.

Ранее участники движения «Кибер фронт Z» сообщили о срыве выставки «Мариуполь – битва за русский мир», которая проводилась в Пушкине. По мнению активистов, ответственность за инцидент лежит на плечах петербургских чиновников. Они запретили показ всех экспонатов, связанных со специальной операцией на Украине. В экспертном сообществе также отметили противоправность действий районной администрации, принявшей участие в рейде.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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