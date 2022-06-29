Несолидное поведение Смольного по проекту «Горской» стало «визитной карточкой» ПМЭФ-2022

Генеральный директор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник в интервью изданию «Деловой Петербург» рассказал о главных итогах прошедшего в июне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) для компании. Главным из них стало недоумение в связи с решением Смольного по развитию «Горской» и «несолидным поведением власти великого города, которая ведет непоследовательную политику».

Соглашение о намерениях относительно дальнейшего развития территории бывшей промзоны «Горская» было подписано между администрацией Санкт-Петербурга и «Мегалайном» на ПМЭФ-2021, после чего компания тщательно проработала проект строительства на объекте IT-кластера, гостиничных комплексов и инновационных центров, что оказало бы на экономику Северной столицы положительный социально-экономический эффект, обеспечило 18 тысяч новых рабочих мест и налоговые поступления в городской бюджет в размере 14-16 миллиардов рублей. Однако Смольный принял решение в одностороннем порядке разорвать эти договоренности и подписать на ПМЭФ-2022 соглашение с СПбРСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга».

По словам Корупятника, если по проекту «Мегалайна» была проведена работа с глубоким уровнем проработки деталей, то о планах яхт-клуба сегодня нет никакой конкретной информации, касающейся потенциального количества рабочих мест и объемов налоговых поступлений от реализации проекта. При этом еще в ноябре прошлого года губернатор Петербурга Александр Беглов утверждал, что по развитию «Горской» рассматриваются предложения нескольких потенциальных инвесторов, и для принятия окончательного решения необходимо провести объективную оценку всех предложений, в том числе сравнить правовые модели, выявить возможные риски, определить социально-экономический эффект каждого проекта для города. Однако мастер-план СПбРСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» намерен представить лишь к концу 2022 года.

«К концу. И только исходя из него можно будет посчитать экономический эффект. То есть с ноября администрация заявляет: мы будем сравнивать всех и выберем лучших. Затем неожиданно говорит: вы нам не нравитесь, мы решили здесь разместить яхт-клуб», – заявил Корупятник.

При этом он объяснил, что на территории «Горской» нельзя строить только туристическую зону, как сейчас хотят городские власти, потому что ни одна обособленная территория не сможет нормально функционировать без создания рабочих мест. По его мнению, на одном туризме ей не выжить, и поэтому экономическая модель будет явно неустойчива и потребует бюджетных вливаний. Несмотря на это, администрация губернатора Беглова все же решила отказаться от перспективного проекта «Мегалайна» в пользу яхт-клуба.

«Истинной причины мы не знаем. Все, кто с нами сотрудничал, на любых уровнях говорили, что этот проект нужен городу. В результате мы проработали проект больше, чем установлено требованиями закона для текущей стадии, но город посчитал нужным изменить свое изначальное решение по развитию территории. Еще одной возможной причиной, по моему предположению, является то, что компания «Мегалайн» представляет честный и открытый бизнес. Год назад, на ПМЭФ-2021, когда я рассказывал Александру Дмитриевичу про проект, он при всех спросил: «Неужели вы рассчитываете его выполнить?» Я сказал: «Нам 10 лет, мы успели реализовать крупные государственные заказы, инвестпроекты, я уверен, что мы выполним». На что он ответил: «Если вы его исполните, это фантастика», – рассказал Геннадий Корупятник.

Ранее гендиректор «Мегалайна» уже заявлял, что ПМЭФ-2022 наглядно показал неспособность администрации Александра Беглова вести диалог с представителями бизнеса, что наносит серьезный ущерб по репутации Петербурга и провоцирует отток инвесторов в другие регионы. Фактически, подписывая те или иные соглашения с представителями Смольного предприниматели не могут быть уверены в выполнении обязательств со стороны городских властей, в то время как за пределами Северной столицы бизнес получает соответствующие гарантии.

Москва, Екатерина Попова

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