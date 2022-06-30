Чиновники и депутаты Петербурга отпраздновали шампанским, икрой и лососем повышение своих зарплат

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга отпраздновали окончание весенней сессии. По информации телеграм-канала «Ротонда», для депутатов и чиновников устроили фуршет с шампанским и концерт во дворике Мариинского дворца.

Накануне, 29 июня, депутаты петербургского Заксобрания завершили весеннюю сессию, приняв на заседании закон о повышении зарплат себе и чиновникам «за особые условия работы», отказавшись от права согласовывать кандидатуры вице-губернаторов и разрешив принудительное расселение жильцов «хрущевок» в другие районы по программе «комплексного развития территории».

Как пишут авторы «Ротонды», после столь продуктивного заседания спикер ЗакСа Александр Бельский подписал с губернатором Александром Бегловым план законотворческой работы на будущий год. Глава региона, в свою очередь, отметил, что ему было комфортно работать с депутатами, а все дискуссии были исключительно продуктивными и конструктивными.

Вечером среды во дворе Мариинского дворца был организован фуршет, на котором депутатов и чиновников угощали изысканными закусками и шампанским. На банкете присутствовали губернатор Беглов, члены правительства, главы профильных комитетов и руководители районных администраций, а развлекали участников мероприятия джазом и популярными песнями.

«Собеседник «Ротонды» проходил мимо Мариинского дворца в то время, когда там исполняли «Куда уходит детство». Участник банкета рассказал «Ротонде», что вечер прошел благоприятно, если не считать того, что депутат от КПРФ Ирина Иванова лишилась чувств (после помощи врачей ей стало лучше)», – пишет телеграм-канал.

Стоит отметить, что на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок имеется информация о контракте, в рамках исполнения которого за бюджетный счет мог быть организован данный фуршет. Контракт на оказание услуг по организации питания в рамках официальных встреч и мероприятий городского парламента за период с мая по декабрь 2022 года Заксобрание Петербурга заключило еще в апреле, а его сумма составила 3 миллиона рублей. Несмотря на то, что шампанское в закупке не указано, ассортимент блюд и закусок, среди которых различные виды канапе, волованы с икрой, стейки из лосося и медальоны из говядины, дает представление о широком размахе «бюджетных банкетов» петербургских парламентариев.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»