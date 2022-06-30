Смольный повышает тариф на услуги НЭО с нарушением утвержденного федеральным центром индекса

С июля 2022 года в Северной столице начнет действовать новый тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online». Стоимость услуг «Невского экологического оператора», ответственного за вывоз и утилизацию ТКО в Санкт-Петербурге, для горожан в среднем возрастет на 30%, что в значительной степени превышает индекс изменения размера платы за коммунальные услуги, официально установленный правительством РФ для региона.

По данным СМИ, с 1-го июля 2022 года тариф на услуги НЭО увеличится с 969,70 рубля за кубический метр (расчетно – 6,40 рубля за метр квадратный) до 1 260,43 рубля (8,32 рубля с каждого квадратного метра жилплощади). Соответствующие цифры региональный оператор уже согласовал в горадминистрации, отмечает источник. Для юрлиц с начала следующего месяца новый тариф составит – 1260,43 рубля за кубометр.

Дорогой мусор

В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации № 3073-р от 30 октября 2021 года «Об утверждении индексом изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2022 год», петербургским властям было разрешено проиндексировать коммунальные тарифы максимум на 6,3%. Согласно статье 154, часть 4 Жилищного кодекса РФ, плата за коммунальные услуги включает в себя: плату за горячую воду, холодную воду, тепловую энергию, электрическую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, а также плату за обращение с ТКО.

В администрации главы региона Александра Беглова ранее заявляли, что средний рост коммунальных тарифов в городе на Неве составит около 3,5%. Однако в свои расчеты Смольный, судя по всему, не включил стоимость услуг НЭО при том, что обращение с ТКО в текущем году также является коммунальной услугой. То есть повышение для петербуржцев платы за вывоз мусора на 30% не только нарушает обозначенный федеральным центром соответствующий индекс для Санкт-Петербурга, но также не соответствует озвученным бегловскими чиновниками фактическим показателям увеличения тарифов.

Помимо того, что в Смольном проиндексировали коммунальные тарифы с нарушением установленного правительством России индекса для данного региона, городские власти ничем не мотивировали предстоящее подорожание услуг «Невского экологического оператора». В целом достаточно странным выглядит тот факт, что жителям Северной столицы деятельность монополиста НЭО обходится дороже, чем услуги частных предприятий. При этом еще и необходимо учитывать, что частники гораздо эффективнее справлялись со своими обязанностями.

Качество услуг останется на прежнем уровне

С начала текущего года, когда в Петербурге стартовала так называемая мусорная реформа, подготовленная администрацией губернатора Александра Беглова, качество услуг, предоставляемых населению региональным оператором НЭО, не улучшалось. В частности, на протяжении полугода жители города регулярно жалуются на неудовлетворительное санитарное состояние придомовых контейнерных площадок во дворах, однако в Смольном фактически ничего не предпринимают, чтобы исправить ситуацию. С повышением тарифа на обращение с ТКО, вряд ли стоит ожидать каких-то кардинальных положительных изменений.

На сегодняшний день на специализированном городском портале «Наш Санкт-Петербург» в статусе «на рассмотрении» насчитывается порядка 600 обращений граждан касательно несвоевременного вывоза мусора с контейнерных площадок. Также горожане регулярно жалуются на антисанитарию и присутствие различных вредителей, которых привлекает неубранные НЕО и его подрядчиками зловонные горы отходов.

«Обещают повышение цен на вывоз мусора, а вывозят все хуже», – написала на портале Смольного петербурженка (Анна Г.), проживающая в доме № 5, литера Б, по Среднеохтинскому проспекту в Красногвардейском районе города.

«Требуется замена баков на КП, вонища от них кошмарная!», – обратилась к представителям Смольного жительница дома № 100, литера А, по улице Танкиста Хрустицкого в Кировском районе Петербурга.

На приложенном к обращению фото видны разгуливающие по грязной контейнерной площадке голуби и вороны. Кроме того, из-за несоблюдения НЭО графиков вывоза ТКО во многих дворах Северной столицы расплодились грызуны, являющиеся разносчиками опасных для человека инфекционных заболеваний. Так, еще в апреле глава петербургского Роспотребнадзора призывала городские власти избавиться от крыс, популяция которых стремительно росла на фоне продолжающегося в мегаполисе мусорного коллапса.

«Неудовлетворительное состояние контейнерной площадки, раскиданный мусор и неприятный запах», – пожаловался на некачественную работу НЭО один из жителей поселка Шушары в составе Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Жительница дома № 56, литера Ш, по улице Ткачей в Невском районе указала чиновникам из горадминистрации на то, что сотрудники НЭО оставили мусорный контейнер в ненадлежащем месте, в связи с чем отходы ветром разносит по окрестностям.

Это лишь малая часть обращений горожан, недовольных тем, как «Невский экологический оператор» выполняет свои обязанности. Аналогичные жалобы каждый день поступают десятками на портал «Наш Санкт-Петербург». При попустительстве чиновников из команды Александра Беглова, закрывающих глаза на этот коммунальный беспредел на протяжении действия провалившейся еще на старте мусорной реформы, даже повышение тарифа на обращение с ТКО, скорее всего, никак не повлияет на качество услуг регоператора.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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