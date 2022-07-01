Беглов провалил поручение президента модернизировать первичное звено здравоохранения

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не смог реализовать модернизацию первичного звена здравоохранения по поручению президента России Владимира Путина.

Беглов в рамках программы «Петербург: Новый взгляд» на телеканале «78» сообщил, что благодаря принятым мерам по модернизации звена здравоохранения в рамках выполнения поручения Путина удалось снизить нагрузку на стационары в период пандемии. Такой информацией поделилась пресс-служба Смольного.

«Президент Владимир Путин в 2020 году дал поручение развивать первичное звено здравоохранения – поликлиники. Была принята программа реконструкции, и мы стали ремонтировать и оснащать поликлиники новым оборудованием. Организуем там работу по бережливому принципу, экономим время пациента, чтобы он не стоял в очередях, а пришел и получил необходимую услугу. В прошлом году отремонтировали 78 поликлиник, до конца этого года обновим еще 81 поликлинику», – заявил Александр Беглов.

Заявление градоначальника идет вразрез с ситуацией, развернувшейся в Санкт-Петербурге в период пандемии коронавирусной инфекции. На фоне резкого роста заболеваемости первичное звено здравоохранения продемонстрировало отсутствие должного внимания Смольного к решению поставленных президентом России задач.

Например, журналисты неоднократно обращали внимание, что в Петербурге остро стоит вопрос нехватки как самих учреждений здравоохранения, так и автотранспорта, который мог бы доставить врачей к пациентам. Помимо того, сказывается нехватка медицинского персонала. В итоге петербуржцы были вынуждены стоять в огромных многочасовых очередях, чтобы попасть на прием к врачу. Такая ситуация складывалась практически во всех районах города. Жители Пушкинского района смогли лично пообщаться с губернатором Бегловым во время его «инспекции» медицинских учреждений. Однако неудобные вопросы вынудили главу города сбежать от возмущенных жителей.

Огромную нагрузку на медиков отмечали также жители Кировского района. В социальных сетях появилось большое количество сообщений и жалоб самих врачей, которые буквально «кричали» о помощи, указывая на дефицит кадров.

Напомним, это далеко не первый случай, когда Беглов не выполняет поручения президента России Владимира Путина. Так, СМИ сообщали о срыве сроков реставрации Клинической инфекционной больницы им. С.П.Боткина. Модернизацию медицинского учреждения градоначальник обещал президенту провести еще в 2019 году.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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